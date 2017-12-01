В Саратове задержали организаторов встречи Алексея Навального

Координатор штаба Навального Александр Тагиров и юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади были задержаны во время подготовки встречи оппозиционера в пятницу, 1 декабря, в Саратове. Помимо них полиция задержала также подрядчиков, которые монтировали сцену, сообщает издание «Медуза». Утром задержанных отпустили.

По словам Гимади, ранее в Саратовской администрации организаторам заявляли, что для проведения мероприятия в сквере Героев Краснодона необходимо согласование. Полицейские, прибывшие на задержание организаторов и подрядчиков, в свою очередь, утверждали, что оборудование изымается, потому что оно «похоже на краденое». Кроме того, в парк приехали саперы.

Навальному следует «найти себе другое место»

Помимо акции Навального в сквере Героев Краснодона, вечером 1 декабря также должно пройти празднование Дня неизвестного солдата. Сергей Авезнияров, руководитель саратовского филиала организации «Боевое братство», которое занимается подготовкой акции, заявил, что сторонникам Навального следует «найти себе другое место», говорится на сайте организации.

Однако Навальный утром 1 декабря заявил, что он прибыл в Саратов и встреча в сквере Героев Краснодона состоится.

Алексей Навальный проводит митинги в российских городах и планирует баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, хот российские власти заявляют, что он не имеет права этого делать из-за наличия у него двух судимостей. Штабы в поддержку оппозиционера созданы в десятках российских городов. Их сотрудники часто сталкиваются с противодействием местных властей и подвергаются административным наказаниям со стороны правоохранительных органов.