Армения парафировала три соглашения о приобретении вооружений у России

Сегодня Постоянная комиссия НС РА по обороне и безопасности одобрила тремя голосами «за» при одном воздержавшимся законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации о предоставлении Государственного экспортного кредита Правительству Республики Армения». Воздержался при голосовании член фракции «Елк», депутат Сасун Микаелян. Напомним, что согласно этому соглашению Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов.

Основной докладчик по этому вопросу, заместитель министра обороны Артак Закарян сообщил, что данная сумма будет направлена на пополнение вооруженных сил Армении. Это также направлено на обеспечение военного баланса в регионе. Он также отметил, что данный кредит льготный, приобретаемая военная техника рассчитывалась по внутренним российским ценам. Кредит выдан под 2-3 процента, должен быть погашен в течение 15 лет двумя траншами ежегодно.

Заместитель министра обороны объявил, что три соглашения о приобретении оружия по этому кредиту уже парафированы, а сумма по трем договорам превышает рамки 100- миллионного кредита. То есть, Армения будет участвовать.

Сасун Микаелян спросил, могла бы Россия воспрепятствовать, если бы по кредиту с этого договора мы решили закупить оружие у других государств? «Кредитные условия таковы, что нет даже смысла думать о покупке оружия у другой страны», – сказал Артак Закарян, добавив, что вообще, со стороны России препятствий не бывает в вопросе приобретения оружия у других стран.

Список военной техники, установленной тремя ранее подписанными договорами с Россией, является секретным. Артак Закарян заверил нас, что мы приобретем такую военную технику, которая позволит дополнить системы ПВО и укрепить передовые позиции.

Председатель комиссии Корюн Наапетян напомнил, что после ратификации предыдущего кредитного соглашения на 200 млн. долларов российская сторона опубликовала список приобретенной военной техники. Артак Закарян ответил, что ему трудно вместо российской стороны отвечать, почему они опубликовали. Он также заверил, что в процессе реализации предыдущего договора финансирование никогда не было проблемой.

Он также попросил график и механизм погашения кредита. Исходя из предыдущего опыта, опасения, связанные с погашением, у нас были. Сказал, что поставки запаздывали в связи с заключением прежних договоров, но сейчас договоры парафированы и таких проблем не возникнет.