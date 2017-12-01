«Серж Саргсян должен был сказать три вещи: или должен был сказать – виноват я, или – давление оказала Россия, или виноват ЕС»: Игитян

«Я не знаю, кто первым ввел этот стиль, этот ничего не означающий лозунг «или-или», «и-и». Это не имеет никакого значения и ни одна страна, в которой я работал, не ставит такого вопроса. А в РФ ставят – если ты со мной, то мои проблемы – это твои проблема, но при этом не говорит – твои проблемы становятся моими проблемами», – сказал сегодня в беседе с журналистами бывший председатель комиссии НС РА по внешним вопросам Ованнес Игитян, комментируя Соглашения Армения-ЕС и последовавшую реакцию в российских медиа.

Он подчеркнул, что в России звучали очень серьезные обвинения – раз мы применяем санкции против европейских стран, США, Канады, Австралии, то и вы должны применять их, поскольку являетесь нашим союзником.

Что касается политики «или-или», то на наше замечание по поводу высказывания Сержа Саргсяна, что в 2013 году мы готовы были подписать Соглашении об ассоциации с ЕС, но ЕС занял позицию «или-или» и не подписал, Игитян ответил: «Не было ничего такого, такого не существует. Серж Саргсян должен был сказать три вещи. Или он должен был сказать – виноват я, это моя ошибка, чего не скажет ни один президент никакой страны, или должен был сказать – не позволила Россия, оказала давление, чего он не мог сказать, и мог спокойно сказать, что виноват ЕС, потому что ЕС нас никогда не наказывал.

В 2013 году, после 4-летних переговоров мы отвернулись от них, причем, во время этапов переговоров они потратили деньги, но они даже «GSP+» нам не закрыли, наоборот, расширили и по части товаров, и по части квот. Они всегда с пониманием подходили к этому шагу РА, понимая, какие проблемы существуют у Армении и что может сделать Россия».

