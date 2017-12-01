Еврокомиссия подтвердила, что не выплатит Украине 600 млн евро

Европейская комиссия не выплатит третий транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро в рамках утвержденной в 2015 году программы.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

На прошлой неделе сообщалось, что Украина потеряет возможность получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро, если в ближайшее время не выполнит ряд требований.

Четыре требования, которые Украина не выполнила: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцев компаний.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Срок текущей программы заканчивается в начале января 2018 года.

Еврокомиссия отмечает, что Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Среди них — важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты.

В то же время, четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем программы, в настоящее время остаются невыполненными.

«На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы», — говорится в заявлении.

В то же время в ЕК подчеркнули, что готовы выделить новую финансовую помощь Украине при условии активизации реформ.

Маркофинансова помощь — это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.