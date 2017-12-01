Мы должны убрать из нашего лексикона термин «освобожденные территории»: Лерник Ованнисян

«Мы должны убрать из нашего лексикона термин «освобожденные территории», – заявил в беседе с Aravot.am депутат Национального Собрания Арцаха Лерник Ованнисян. – Это территории, закрепленные в Конституции Республики Арцах, и являются частью государства». Депутат отмечает, что в местной прессе часто берут чье-то подобное заявление, касающееся территориальной целостности Арцаха, и используют в качестве заголовка. «Часть нашего населения, особенно те, кто живет в этих регионах, относится к этому весьма чувствительно. К этому следует добавить то, семьи сирийских армян, которые переселились туда на постоянное местожительство, связали свои дальнейшие надежды с этой землей», – отмечает Л. Ованнисян.

Давид АБАГЯН