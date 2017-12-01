В Госдуме хотят закрыть доступ для СМИ из США с 6 декабря

Депутаты рассмотрят проект постановления о запрете на доступ в Госдуму журналистам американских СМИ 6 декабря. Как ожидается, решение вступит в силу сразу с момента принятия, сообщила журналистам в пятницу, 1 декабря председатель комитета российской Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

По правилам, утвержденным в Госдуме в 2015 году, иностранные журналисты получают аккредитацию в Министерстве иностранных дел, которая также дает им право на проход в Госдуму. В случае если проект постановления будет принят, Госдума собирается во взаимодействии с МИД определиться с перечнем журналистов и изданий, которым доступ в палату будет закрыт.

По словам Савастьяновой, предложение запретить посещение Госдумы для американских журналистов является ответом на отзыв аккредитации телеканала RT в Конгресс США. «Мы также своим решением хотим обратиться к нашим законодательным органам субъектов РФ с тем, чтобы они в соответствии со своими полномочиями приняли аналогичное решение», — подчеркнула она.