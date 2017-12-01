Тигран Торосян обратил внимание на английский текст Соглашения РА-ЕС, связанный с Карабахом

Политолог, бывший депутат НС Тигран Торосян, выступая сегодня в ходе слушаний в парламенте Армении, посвященных Соглашению РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, сказал, что Соглашение с ЕС предоставляет очень широкие возможности, но в то же время таит в себе многочисленные вызовы: «Любое, даже самое лучшее соглашение может оставаться документом возможностей, если не будут совершены очень серьезные шаги для их реализации. Реализация очень важных целей, закрепленных в документе, серьезная задача. Весьма важно, что ЕС в последние годы существенно пересмотрел свою стратегию в рамках Восточного партнерства, предпочитает работать с каждой стороной, учитывая особенности этой стороны».

Он отметил, что в основе выполнения целей соглашения лежат общие ценности, пересмотр нашей системы ценностей, интересы нашей страны должны стать проблемами ЕС, вписывающимися в рамки ее интересов и выгод.

Согласно Тиграну Торосяну, этот документ касается не только интеграции, но и нашей внутренней жизни: «Демократия не только наличие документов, состоявшаяся демократия предполагает серьезные действия в трех направлениях – конституционные или законодательные, ценностные и поведенческие. По всем трем направлениям нам надо проделать очень большую работу, чтобы все это стало подходом подавляющего большинства нашего общества».

Он отметил, что для нас очень важно понять проблемы, а это – становление политической системы, т.е. – становление многопартийной системы, кардинальная реформа образования и науки.

В конце выступления Торосян отметил: «Важна формулировка, связанная с Карабахской проблемой. Может показаться, что изложенные принципы известны. Конечно, они известны, но очень важно, что в обязательства ЕС, которые закреплены в этом документе, входит решение проблемы в рамках этих принципов. В английском тексте в формулировке «территориальная неприкосновенность» слово «государства» написано с заглавной буквы, это означает, что государство не означает всякое государство, а уважение странами – членами ООН, территориальной целостности других стран, и это совершенно не противоречит праву на самоопределение».