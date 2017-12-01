Меркель через два года может заменить Туска в Брюсселе — итальянские СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2019 году может заменить Дональда Туска на посту президента Европейского совета.

Такой вариант обсуждают в европейских политических кругах, пишет итальянское издание Corriere Della Sera.

По данным издания, предложить кандидатуру Меркель может президент Франции Эммануель Макрон. Не так давно он анонсировал амбициозные планы по реформированию ЕС и получил поддержку Меркель.

На данный момент не ясна судьба немецкой правительственной коалиции, но если блоку ХДС-ХСС удастся договориться с социал-демократами, то Меркель может руководить правительством до 2019 года, а затем покинет Берлин.

В 2019 году пройдут выборы в Европарламент, а в конце ноября истекает мандат Туска. Именно тогда Макрон может предложить кандидатуру Меркель на должность в Брюсселе, после чего сможет начать процесс предложенных реформ.

Напомним, Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц провели накануне переговоры о создании большой коалиции.

Результаты переговоров пока неизвестны, но, очевидно, договоренностей о формировании коалиции пока нет.