Странно, что только дети чиновников являются успешными бизнесменами – «Чоррорд ишханутюн»

«Если сын чиновника успешный бизнесмен, не следует делать далеко идущие выводы», – сказал министр юстиции Давид Арутюнян.

«ЧИ» – Давид Арутюнян прав. Нет ничего странного в том, что дети чиновников являются успешными бизнесменами. Странно то, что успешными бизнесменами являются только лишь дети чиновников. Еще более странно, что после лишения должностей их дети сразу становятся неудачниками (возможно, они теряют навыки ведения бизнеса в результате психологического стресса) или спешат применить свои деловые навыки в других странах.

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