NYT: Трамп торопил сенаторов свернуть расследование по российскому делу

Президент США Дональд Трамп минувшим летом неоднократно призывал сенаторов-республиканцев, в том числе главу сенатского комитета по разведке, прекратить расследование российского вмешательства в выборы, сообщает газета New York Times.

Как пишет газета со ссылкой на нескольких конгрессменов и их помощников, просьбы Трампа представляли собой крайне нехарактерное вмешательство президента в расследование законодателей, затрагивающее его родственников и приближенных.

По словам сенатора от штата Северная Каролина Ричарда Берра, возглавляющего комитет по разведке, Трамп сказал ему, что хочет, чтобы расследование, бросившее тень на первый год его президентства, поскорее закончилось.

«Он сказал что-то в духе “Надеюсь, вы завершите его как можно скорее”», – рассказал Берр. По его словам, он ответил президенту, что расследование завершится, когда закончится список людей, с которыми нужно поговорить.

Кроме того, по словам законодателей и их помощников, Трамп обращался с просьбой поскорее свернуть расследование к лидеру Сената Митчу Макконнеллу и Рою Бланту, сенатору от штата Миссури и члену комитета по разведке.

Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайан Файнстейн, в прошлом возглавлявшая комитет по разведке, в интервью на этой неделе заявила, что просьбы Трампа «неуместны» и нарушают принцип разделения властей.

Официальный представитель Белого дома Радж Шах заявил в четверг, что президент не совершал неуместных действий.

По его словам, Трамп «никогда не пытался оказать неподобающее влияние на членов комитета» и считает, «что нет никаких доказательств сговора, и эти расследования должны честным и должным образом завершиться».