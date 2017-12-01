Почему в провластной российской прессе вдруг сейчас начала «процветать» свобода слова, догадаться нетрудно – «Грапарак»

В сентябре считающийся официальным рупором российский новостной сайт «Риа Новости» опубликовал статью под названием «За оружием – в Китай: Армении мало российских смерчей и Искандеров», посвященной визиту министра обороны РА в Китай. В статье отмечалось, что Армению интересует китайское вооружение, и в то же время упоминается о предоставлении Армении Россией два года назад кредита на 200 миллионов долларов. Средство информации по этому вопросу обратилось за комментариями к политологу Александру Храмчихину, который отметил, что Армения, углубляя сотрудничество с Китаем, шантажирует Москву – для получения большего количества более дешевого оружия. Хотя он считает маловероятным, что Армения начнет покупать оружие у Китая, однако отметил, что это произойдет в случае получения выгодных предложений со стороны Китая.

Интересно то, что спустя несколько часов после поднявшегося после публикации шума, статья была удалена с сайта. Тогда в Москве, наверное, поняли, что пока еще нет необходимости обострять отношения и на что-то намекать.

А вот почему в провластной прессе России вдруг сейчас начала «процветать» свобода слова, догадаться нетрудно. Российские политологи сами «удивляются» такой спокойной реакции официальной Москвы, одновременно отмечая, что «разрешение» на подписание соглашения все равно получено от них».

В азербайджанской прессе обсуждения вокруг Соглашения Армения-ЕС проходят более «конструктивно». Политологи, в частности, просчитывают варианты препятствий и вреда в отношениях Турция-ЕС-Азербайджан вследствие взаимодействия Армения-Евросоюз. Отмечается, что у Евросоюза могут возникнуть серьезные проблемы с Турцией, и, учитывая теплые связи Азербайджана и Турция, возможно, будет создан азербайджано-турецкий «антиевропейский» альянс. В то же время говорится, в создавшейся ситуации Армении не остается ничего другого, как углублять взаимодействие с ЕС. Интересно также то, что в этом контексте говорится о том, что Россия не может испортить отношения с Турцией и Азербайджаном, и выражается надежда на возможную перестановку сил.

Слава БАДАЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»