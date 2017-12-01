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14:40 | Декабрь 1 2017

ЕС сократит финансовую помощь Турции на 175 млн евро — СМИ

ЕС сократит финансовую помощь Турции на 175 млн евро — СМИ

Европейский союз намерен сократить финансовую помощь Турции до 175 млн. евро в связи с тем, что процесс сближения Анкары с блоком находится в замороженном состоянии.

Об этом сообщает Reuters.

Сокращения являются более значительными, чем первоначальное предложение сократить средства на 80 миллионов евро в следующем году.

ЕС также может заблокировать около 3,5 млрд. евро кредитов на различные проекты развития.

«Пока Турция не уважает свободу слова, права человека и еще дальше отходит от европейских демократических стандартов, мы не можем финансировать такой режим средствами ЕС», — сказал Зигфрид Муресан, главный переговорщик Европарламента.

Два дипломата ЕС сказали, что правительствадоговорились с Европейским парламентом на этой неделе об отзыве 105 миллионов евро, которые пошли бы на финансирование политических реформ в Турции, а также заморозили выплату еще 70 миллионов евро.

По словам Муресана, Анкара может получить доступ к 70 миллионам евро, если улучшит ситуацию с соблюдением прав человека.

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Рубрики: Политика

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