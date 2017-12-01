Конкурс выигрывают люди, которые не могут нормально выговорить свою должность: Геворг Петросян

Правительство представило на обсуждение в Комиссию НС РА по государственно-правовым вопросам проекта закона «Об индивидуальных и коллективных петициях». Депутат РПА Арпине Ованнисян выразила беспокойство по поводу того, что требование граждан на личный прием признается утратившим силу, правда, в регламентирующем законе в части парламента уточнено, как должны принимать граждан депутаты, есть это и в законе об ОМС, но, согласно ей, нужен основной закон, который в целом установит нормативы. Она также отметила, что нельзя оставлять это на усмотрение должностного лица.

В проекте имеется положение о представлении устной петиции, которое по предложению Грайра Товмасяна было изъято. Арпине Ованнисян считает, что граждане обязательно должны иметь право на устное представление петиции. Но, по мнению Грайра Товмасяна, закон должен внести ясность, какого рода предложения граждане имеют право представлять, чтобы не получилось так, что начнут приходить просто рассказать о своих проблемах.

В конце концов, было решено учесть предложения Арпине Ованнисян, а также голосованием были приняты предложения Грайра Товмасяна, и проект получил положительное заключение.

Правительство предложило также внести поправки в Закон о государственной службе, закрепив положение о внутреннем и внешнем, или так сказать, закрытом и открытом конкурсе. Арпине Ованнисян и Артак Зейналян заявили, что закрытый конкурс повышает коррупционные риски. По словам Арпине Ованнисян, если у кого-то имеется так много хороших сотрудников, пусть они проведут назначения в течение недели, а если нет, пусть участвуют извне и не проводится закрытый конкурс. Она сказала, что сама, будучи министром, стремилась предоставлять места молодым людям и хорошим кадрам, но делать это на уровне закона неправильно.

В свою очередь Геворг Петросян заявил, что и без того известно, как проводятся конкурсы по приему на гражданскую службу. По его словам, часто на них побеждают люди, которые не могут выговорить нормально свою должность. Он заявил, что проголосует против законопроекта.

Тем не менее, проект получил положительное заключение.

