Их борьба не против Армении

О передачах российских телеканалов, направленных против Армении, похоже, было сказано все, и добавить к этому нечего. Разве что, я просто повторю, что наше внимание к зарубежным средствам информации несколько преувеличено, в конечном счете, они знают, что делают. И тем более не стоит самоутверждаться, расписывая в адрес этих «СМИ» и их представителей «крепкие словечки».

Конечно, в этой антиармянской кампании самым грубым и циничным оказался HTB. Почему именно этот канал позволил себе крайне непристойные заявления в адрес Армении, я могу только предполагать: возможно, владелец HTB, «Газпром», беспокоится о будущем Карена Карапетяна. Но это только версия, не исключено, что есть более глубокие причины, о которых в курсе люди, знакомые с российской реальностью.

Понятно, что борьба российских телеканалов вовсе не против Армении. Они ведут пропагандистскую войну против Европы и европейских ценностей, пытаются их исказить и представить как идеологию, противостоящую «российскому миру» и интересам России. У меня была повод писать, что это, на мой взгляд, не так. Просто время от времени в этой стране возникают некие иллюзии об «уникальном пути» или, если хотите, о «русском гене». Вот почему большинство ток-шоу посвящены не внутренним политическим, экономическим и социальным проблемам, а… Украине. Собираются практически одни и те же люди и устраивают ор, распиная соседнюю страну. Ну, порой достается и другим бывшим советским республикам, в том числе и Армении. Ничего, и это пройдет.

… И, наконец, чисто профессиональные соображения. Когда в телеэфире какой-либо страны обсуждают армян, как этнос, вполне логично пригласить какого-либо армянина. При обсуждении Республики Армения, как государства, более уместно пригласить в качестве специалиста гражданина Армении. Причем, не важно, будет ли он провластным или оппозиционным, пророссийским или прозападным. В любом случае он будет представлять определенную часть нашего армянского общества. Представители всех ее частей в Армении действуют свободно. В отличие от России.

АРАМ АБРААМЯН