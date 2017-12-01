Армения – наиболее удобная страна для получения визы США за пределами России

Эксперты лидера рынка делового туризма ГК «Аэроклуб» проанализировали бронирования авиабилетов российских бизнес-туристов в США и выяснили, как изменился спрос на перелеты по американским направлениям после вступления в силу визовых ограничений.

Как показало исследование, ограничения в выдаче неиммиграционных виз в США не отразились на деловой активности между странами – число перелетов по американским направлениям из России среди бизнес-туристов выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом рост спроса в основном обеспечили сотрудники корпораций со штаб-квартирой в Москве, тогда как количество приобретенных авиабилетов из Санкт-Петербурга и других городов осталось аналогичным 2016 году. Осенью этого года деловые путешественники чаще всего летали в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сиэтл, при этом топ городов остается неизменным второй год подряд.

Наиболее существенно увеличилось число перелетов в США среди сотрудников технологических компаний – рост спроса на авиабилеты составил 37% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, по американским направлениям из России чаще всего летают представители FMCG, финансового и энергодобывающего секторов.

«В первые несколько дней после того, как стало известно о визовых ограничениях для российских граждан, мы отметили кратковременное снижение спроса на авиабилеты в США, однако вскоре число бронирований восстановилось и превысило прошлогодние показатели. Стоит отметить, что бизнес-туристы активно интересуются возможностями получения деловых виз США в других странах», – комментирует генеральный директор ГК «Аэроклуб» Денис Матюхин.

Записи на стандартные собеседования для получения деловой или туристической визы (B1/B2) в Москве на текущий момент практически нет. Заявители, у которых была открыта виза США не более 11 месяцев назад, могут подавать документы без личного присутствия через службу доставки посольства Pony Express в консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Для заявителей, чьи работодатели являются членами Американской торгово-промышленной палаты, доступны приоритетные даты собеседования при подаче документов на бизнес-визу.

Альтернативный способ получения американской визы для граждан России – посольства США в других странах. По предварительным оценкам экспертов «Аэроклуб», наиболее удобным вариантом на текущий момент является Армения. Граждане России могут въезжать в эту страну по внутреннему паспорту, а консульский сбор оплатить онлайн на территории России. При этом документы необходимо подать лично, зато получить можно почтой, предварительно оформив доставку в местном представительстве DHL. Такая возможность пока не реализована в других странах. Некоторые российские бизнес-туристы отправились на получение визы США в Грузию, однако этот вариант доступен только обладателям двух действующих заграничных российских паспортов или тем, кто готов оставаться на территории страны до момента выдачи визы. Латвия – еще один относительно удобный вариант для получения визы США деловыми туристами из России. Однако желающему подать документы ко всему прочему потребуется еще и шенгенская виза.

«Граждане России также могут подавать документы в Кыргызстане и Казахстане, хотя эти варианты пока менее опробованы. Стоит отметить, что консульства всех рассматриваемых стран требуют личного присутствия – вопрос получения паспортов с визами при помощи доверенных лиц заявителей пока не решен. Очевидно, что такой путь получения визы намного более распространен среди деловых туристов, поскольку все расходы ложатся на плечи работодателей, тогда как самостоятельным путешественникам, планирующим поездку в США в целях туризма, придется нести существенные дополнительные траты для организации выезда в другую страну за визой», – резюмирует генеральный директор ГК «Аэроклуб» Денис Матюхин.

О компании «Аэроклуб»:

Группа компаний «Аэроклуб» – лидер в сфере организации деловых путешествий и мероприятий для корпоративных клиентов. Компания была основана в 1994 году, сейчас в офисах в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке работает более 500 сотрудников. Среди основных услуг – консалтинг и аудит по оптимизации расходов, разработка индивидуальных программ сокращения затрат на деловые путешествия, а также развитие уникальных IT-решений в сфере бизнес-туризма.

Пресс-релиз Группы компании «Аэроклуб»

Москва