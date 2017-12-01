Источник в Белом доме: глава ЦРУ Майк Помпео, возможно, сменит Тиллерсона на посту госсекретаря

Голос Америки. Белый дом разработал план замены госсекретаря и намерен в ближайшие недели сместить Рекса Тиллерсона с этого поста и назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео, сообщил в четверг высокопоставленный представитель администрации. В соответствии с разработанным планом, на посту главы ЦРУ Помпео сменит сенатор-республиканец Том Коттон, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Газета, первой сообщившая о планируемых перестановках, пишет, что пока неясно, дал ли президент Трамп окончательное согласие на этот план.

Пребывание Тиллерсона на посту госсекретаря было отмечено многочисленными размолвками с Трампом по поводу различных проблем, в том числе по Северной Корее. Он также столкнулся с критикой из-за планируемых сокращений штата в Госдепартаменте.

План разработал глава аппарата Белого дома Джон Келли, совещавшийся с другими сотрудниками администрации. В соответствии с планом, кадровые перестановки планируется осуществить в конце этого года или в начале следующего.

Слухе о грядущей отставке Тиллерсона ходили уже несколько месяцев. Предполагалось, что его место может занять постпред США в ООН Никки Хейли.

Однако в последнее время на первый план вышел Помпео, которому удалось заручиться доверием Трампа в вопросах национальной безопасности. Прежде, чем возглавить ЦРУ, он на протяжении трех сроков был конгрессменом.

Тем временем сенатор Боб Коркер сообщил, что, когда он разговаривал с госсекретарем Тиллерсоном в четверг, Тиллерсону не было известно о каких-либо планах отстранения его от должности.

«Он ведет свою работу, как обычно, и ему неизвестно о каких-либо изменениях», – сказал журналистам сенатор Коркер, возглавляющий сенатский Комитет по международным делам.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что Рекс Тиллерсон остается председателем Государственного департамента США. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

Она отметила, что на данный момент у нее нет объявлений о кадровых изменениях в администрации.

«Секретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент и все правительство сосредоточено на завершении этого невероятно успешного первого года администрации президента Трампа», — сказала Сандерс.

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