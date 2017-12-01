Президенты стран-членов ОДКБ в Минске поддержали представленное Арменией заявление по карабахскому урегулированию

В Минске вчера завершилась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На последовавшем за заседанием Совета в узком составе пленарном заседании президенты стран-членов Организации подписали ряд документов, которые касаются реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ на предстоящие годы, дальнейшего развития военной составляющей Организации, взаимодействия в обороне, внешней политике и ряде других сфер.

Наряду с двумя десятками вопросов, обсужденными в рамках сессии, приняты также политические заявления, в том числе представленное по инициативе Армении заявление «О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию», в котором президенты стран-членов ОДКБ ещё раз подтвердили свою поддержку деятельности сопредседателей МГ, а также известным трём принципам урегулирования конфликта: права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности.

Пресс-служба Президента Армении