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09:44 | Декабрь 1 2017

Президенты стран-членов ОДКБ в Минске поддержали представленное Арменией заявление по карабахскому урегулированию

Президенты стран-членов ОДКБ в Минске поддержали представленное Арменией заявление по карабахскому урегулированию

В Минске вчера завершилась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На последовавшем за заседанием Совета в узком составе пленарном заседании президенты стран-членов Организации подписали ряд документов, которые касаются реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ на предстоящие годы, дальнейшего развития военной составляющей Организации, взаимодействия в обороне, внешней политике и ряде других сфер.

Наряду с двумя десятками вопросов, обсужденными в рамках сессии, приняты также политические заявления, в том числе представленное по инициативе Армении заявление «О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию», в котором президенты стран-членов ОДКБ ещё раз подтвердили свою поддержку деятельности сопредседателей МГ, а также известным трём принципам урегулирования конфликта: права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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