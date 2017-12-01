Гюмри более чуток, чем Ереван

В отличие от Еревана Гюмри более чутко относится к своей истории и наследию. Он своим очарованием может соревноваться со столицей нашего соседа Грузии и многими европейскими городами, даже со своими разрушенными улицами. Туристам здесь есть чему восхититься – старые здания, колоритные уголки, то есть то, что давно стерто в Ереване.

Этот балкон, конечно, не старый, но связан с красивыми воспоминаниями. Он связан со снятым в 1967 году Генрихом Маляном фильмом «Треугольник» по сценарию Агаси Айвазяна, и рассказывает устами маленького мальчика о дружбе пятерых ленинаканских кузнецов. По сюжету фильма, именно на этом балконе жила красивая девушка по имени Софик, которая на свист молодого человека выбегала и беседовала с ним. На стене здания вывешены картины с кадрами из фильма.

Как было бы хорошо, если бы так же относились к истории Еревана, который давно уже похоронен в фундаменте современного элитных зданий из бетона.

Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

28.11.2017г