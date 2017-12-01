Ведущие иронизировали в адрес тех выступавших, кто считал Армению не «женой России», а независимым государством: видео

Российский телеканал НТВ в рамках передачи «Место встречи» коснулся подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Участвовавший в обсуждениях политолог Олег Балабанов прежде всего отметил, что «Армения не нужна Евросоюзу», он просто хочет вбить клин в только-только формирующийся Евразийский экономический союз. Он отметил, что в 2013 году, когда Армения была «свободной страной», то есть, не входила в состав какого-либо союза, сделала выбор, и этот выбор пал на Евразийский экономический союз. Сейчас, по его словам, когда «Евразийский союз преобразуется в единое квазигосударство, Армения станет «троянским конем».

Один из гостей, Борис Надеждин прокомментировал позицию Армении как – «я маленькая, но гордая девушка», при этом ему сбоку помог ведущий: «Девушка хочет заполучить молодого любовника».

Присутствовавший на обсуждениях политолог Сергей Марков вспомнил «современника Адольфа Гитлера Нжде, которому в Армении ставят памятники и называют национальным героем». По его словам, армяне даже пытаются «вмешиваться во внутренние дела России и оказали давление на российские телеканалы, чтобы те не говорили, что Нжде нацистский преступник».

Более того, Соглашение между Арменией и ЕС Марков прокомментировал «даже не как пощечину, а подготовку со стороны ЕС к нападению на Россию». А следующей после Армении страной, по его словам, должна стать Беларусь.

Интересно, что в ходе всей передачи телеведущие пытались направлять ответы гостей и иронизировали над теми выступающими, которые рассматривали Армению не как «жену России», а как независимое государство.

Кроме этого, напоминается, что Россия – самый крупный партнер Армении, гарант ее безопасности, и Карабахский конфликт не перерастает в широкомасштабную войну именно благодаря России.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН