Армения инициировала принятие заявления ОДКБ в Минске по карабахской проблеме

30-го ноября в Минске министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, министр обороны Армении Виген Саргсян приняли участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совет национальной безопасности (СНБ) представлял исполняющий обязанности руководителя аппарата СНБ Арам Тананян.

Министры коснулись хода выполнения решений ереванской сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) в 2016г.

На заседании были одобрены проекты более двух десятков документов, включенных в повестку дня сессии СКБ, намеченной на вторую половину дня.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия стран ОДКБ в сферах внешнеполитической координации, развития военного и военно-технического сотрудничества, информационной безопасности, борьбы против терроризма. Стороны коснулись последних развитий в Сирии и на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров представил участникам заседания отчет о текущей деятельности организации, о достигнутых в рамках сотрудничества результатах.

На совместном заседании стороны затронули вопросы дальнейшего усовершенствования ОДКБ.

Выступая от имени армянской делегации на совместном заседании, Эдвард Налбандян коснулся четвертьвекового пути сотрудничества в рамках ОДКБ, подчеркнув, что в принятой в прошлом году в ходе ереванского саммита организации «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025г.» четко обозначены дальнейшие работы ОДКБ.

Министр Налбандян представил партнерам проект заявления СКБ по карабахскому конфликту, представленный Арменией на утверждение намеченного на тот же день саммита ОДКБ.

По итогам встречи был подписан ряд документов по развитию сотрудничества в рамках ОДКБ.

Пресс-служба МИД Армении