Россия заключает сделки с лидерами, применяющими насилие по отношению к собственным народам: Рекс Тиллерсон

Армянская служба Голоса Америки. Свобода, равенство и человеческое достоинство — вот основные принципы внешней политики США, озвученные госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь, выступая во вторник в вашингтонском Центре Вудро Вилсона с программным заявлением, посвященным отношениям между Соединенными Штатами и странами Евросоюза, подчеркнул: из интересов США исходит, чтобы все ее союзники были сильными, самостоятельными и процветающими, чтобы вместе защищать общие ценности.

«При президенте Трампе США продолжают оставаться приверженными продолжению сотрудничества с Европой. Наша приверженность нашим союзникам нерушима».

Среди вызовов Тиллерсон, в первую очередь, отмечает исходящую от России угрозу и международный терроризм.

«Попытки прежней администрации наладить отношения с Россией оказались иллюзорными. В 2008 году Россия вторглась в Грузию, а в 2014 — в Украину. И сегодня Россия продолжает терроризировать соседей, вмешиваться в выборы других стран и поддерживать распространение антидемократических ценностей».

Рекс Тиллерсон призвал Москву прекратить украинский конфликт.

«Россия решила нарушить территориальную целостность одной из крупнейших европейских стран — Украины, и Соединенные Штаты вместе с Европой пытаются противодействовать агрессивным действиям России».

Несмотря на проблемы, Запад продолжает искать пути улучшения отношений с Россией:

«Европа и США все равно хотят наладить нормальные отношения с Россией, но Россия в ответ пытается установить баланс новых сил, в которых Россия может навязать свою волю другим посредством своего ядерного оружия».

Более того, Москва пытается вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. Попытки, которые, по словам госсекретаря Тиллерсона, никогда не будут увенчаны успехом.

«Заключая сделки с лидерами, применяющими насилие по отношению к собственным народам, пытаясь политизировать свои энергоносители, осуществляя онлайн атаки и дезинформационную пропаганду, Россия ведет себя неподобающим ответственному государству образом. Невозможно улучшить жизнь российских граждан путем нападения и подавления соседей».

Вместо этого Россия может стать надежным партнером и другом Запада, однако, выбор за Москвой:

«Россия может продолжать изолировать себя, дестабилизируя другие страны, или же может стать силой, которая установит свободу и стабильность на всей территории Евразии».

Последние годы выявили еще одну важную проблему. По словам Рекса Тиллерсона, стало очевидно, что энергоносители могут использоваться в качестве оружия для достижения политических целей. Поэтому, по словам госсекретаря, США разрабатывают специальную стратегию.

«Мы будем гарантировать, что ни одна страна больше не будет использовать свои энергетические ресурсы для нанесения вреда другим государствам».

Соединенные Штаты готовы бороться с новыми угрозами, но не могут добиться успеха в одиночку, сказал госсекретарь США. Только с союзниками, среди которых весь передовой мир, можно противостоять и защищать исчезающую свободу, добавил Тиллерсон, отметив, что ценность свободы в Европе лучше всего понимается странами бывшего Советского Союза, народы которых очень дорого заплатили за свою свободу.

Фото — Голос Америки