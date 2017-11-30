Эммануэль Макрон посетит Армению: заявление посла Франции

Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Арменией и Францией

29 ноября министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял посла Франции в Армении Джонатана Лакота, чтобы обсудить перспективы армяно-французского экономического сотрудничества. Министр Караян отметил, что обеим сторонам нужно провести серьезную работу по приведению армяно-французских торгово-экономических связей на уровень политического диалога, используя нереализованный потенциал.

В свою очередь, Джонатан Лакот выразил убежденность в том, что для развития армяно-французских отношений, в том числе экономического сотрудничества, важное место занимает подписанное на днях Соглашение Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и принятие Арменией председательства в Министерской конференции Международной организации Франкофонии.

В этом контексте посол также подчеркнул важность предстоящего визита президента Армении Эммануэля Макрона в Армению. По словам Джонатана Лакота, имеются намерения по расширению французского бизнеса в Армении. Посол добавил, что он уже встретился с некоторыми инвесторами и может засвидетельствовать, что французы хотят инвестировать в Армению с учетом экспортных возможностей Армении на европейские, евразийские и иранские рынки.

Министр проинформировал посла, что скоро откроется Свободная экономическая зона в Мегри, что создаст новые возможности для французского бизнеса. Министр также выразил уверенность, что новое соглашение между ЕС и Арменией окажет значительное влияние на экономические отношения между двумя странами. По словам министра, это придаст больше уверенности европейским и особенно французским бизнесменам для осуществления деятельности в Армении с учетом реформ, которые Армения уже реализовала и будет продолжит осуществлять в рамках нового соглашения с Европейским союзом.

«Мы готовы оказывать поддержку французскому бизнесу в Армении, направить все усилия на обеспечение такой среды и условий, которые необходимы французским бизнесменам для деятельности в Армении», – отметил министр Караян.

Пресс-релиз