«Ты вроде пытаешься осуществить вброс, господин Марукян»: проект «Елк» о выходе из ЕАЭС получил два голоса «за» — видео

Вчера во время обсуждения в Комиссии Национального Собрания Армении по внешним отношениям проекта представленного фракцией «Елк» решения о выходе из ЕАЭС бурно обсуждалась тема мандаринов. Никол Пашинян сказал, что «осуждает такой новый Год без лимонов и мандаринов», отметив, что в условиях членства в ЕАЭС для доставки 5 кг мандаринов из Грузии требуют 4 кг бумаги.

Депутат фракции «Царукян» Арарат Зурабян, продолжая мандариновую тему, рассказал случай: «Когда уезжал в США, вдруг в сумке увидел один мандарин, около четырех часов я прождал на таможне». Что касается проекта, то Зурабян отметил, что в один прекрасный день может произойти так, что из организации выйдем не мы, а сами ЕАЭС и ОДКБ.

Арарат Зурабян сказал, что все мы знаем, что такое РФ и что она может вытворить, и он предложил «Елк» вообще снять этот вопрос с повестки: «Я бы не хотел, чтобы этот вопрос входил в парламент и терпел фиаско, это вопрос нашего будущего и вопрос насущный».

Депутат «Елк» Артак Зейналян спросил у членов РПА, являемся ли мы пленниками в ЕАЭС, и когда освободимся от этого плена? Он сказал, что проект представленного ими решения – не о прекращении отношений, а о начале процесса. Зейналян призвал проголосовать в поддержку проект с оговоркой.

Во время голосования по вопросу о внесении проекта решения в повестку пленарного заседания парламента, «за» проголосовали Зейналян и Эдмон Марукян. Ашотян напомнил, что Марукян не является членом комиссии, следовательно, голосовать не может: «Ты вроде пытаешься осуществить вброс, господин Марукян».

Был зарегистрирован один голос «за», чуть позже Арарат Зурабян, который воздержался от голосования, заявил, что он голосует «за». Тем не менее, проект получил отрицательное заключение, против проголосовали члены РПА. Причем, Эрмине Нагдалян, заговорившись, забыла проголосовать против, и Ашотян сбоку поднял ее руку. Члены Комиссии пошутили, что Ашотян направляет ее, и посоветовали представить справку, что Нагдалян не может голосовать самостоятельно.