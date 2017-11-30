Проект правительства получил отрицательное заключение: заседание вел Аргам Абраамян

Вчера в Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по экономическим вопросам произошел необычный случай, когда законопроект правительства, причем, во втором чтении, получил отрицательное заключение. Председатель комиссии Хосров Арутюнян отсутствовал, и на заседании председательствовал сын Овика Абраамяна, депутат фракции «Царукян» Аргам Абраамян. И в комиссии обсуждался законопроект о внесении изменений в законы о Налоговой службе и Таможенной службе, согласно которым предлагается перевести резервный фонд налоговой службы в государственный фонд.
Член фракции «Елк», Арам Саргсян сказал, что по данному проекту сложно голосовать против, так как это является определенным шагом в условиях имеющихся правил игры, и поэтому он выступает в поддержку данного законопроекта. А депутаты фракции «Царукян» Сергей Багратян и Микаел Мелкумян заявили, что выступают против внебюджетных средств вообще. «Почему должна постоянно сохраняться логика черной кассы, привести факты, оправдывающие внебюджетные средства».
Вице-председатель КГД Вахтанг Мирумян ответил, что обсуждается не вопрос о том, иметь или не иметь внебюджетные средства, а обсуждается вопрос об управлении имеющими средствами. Что касается внебюджетных средств, то во всем мире принято поощрение налоговых служащих из собранных ими средств. Тем не менее, Мелкумян отметил, что, поскольку при первом чтении они были против, то проголосуют против законопроекта и сейчас. Пять депутатов проголосовали за проект, пятеро – против, проект не прошел.