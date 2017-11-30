Проект правительства получил отрицательное заключение: заседание вел Аргам Абраамян

Вчера в Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по экономическим вопросам произошел необычный случай, когда законопроект правительства, причем, во втором чтении, получил отрицательное заключение. Председатель комиссии Хосров Арутюнян отсутствовал, и на заседании председательствовал сын Овика Абраамяна, депутат фракции «Царукян» Аргам Абраамян. И в комиссии обсуждался законопроект о внесении изменений в законы о Налоговой службе и Таможенной службе, согласно которым предлагается перевести резервный фонд налоговой службы в государственный фонд.

Член фракции «Елк», Арам Саргсян сказал, что по данному проекту сложно голосовать против, так как это является определенным шагом в условиях имеющихся правил игры, и поэтому он выступает в поддержку данного законопроекта. А депутаты фракции «Царукян» Сергей Багратян и Микаел Мелкумян заявили, что выступают против внебюджетных средств вообще. «Почему должна постоянно сохраняться логика черной кассы, привести факты, оправдывающие внебюджетные средства».