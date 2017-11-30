Аргам Абраамян – о покупке Самвелом Алексаняном бизнеса Овика Абраамяна: видео

Вчера мы попросили сына Овика Абраамяна – депутата фракции «Царукян» Аргама Абраамяна, прокомментировать разговоры о том, что их семья вывозит капитал и переводит свой бизнес в Германию. Напомним, что в прессе была публикация о том, что Овик Абраамян часть семейного бизнеса перевел в Германию.

«Ничего подобного нет. Я уже множество раз говорил – нет», – ответил Аргам Абраамян.

Была опубликована и информация о том, что депутат РПА Самвел Аракелян купил несколько компаний, принадлежащих Овику Абраамяну, в частности, Арташатскую трикотажную фабрику, «Арташатский опытный механический завод» (Мехзавод).

На наш вопрос по этому поводу Аргам Абраамян также ответил, что это неправда. На наше замечание, что в «Алекс текстиле» подтвердили эту информацию, что трикотажную фабрику приобрел Самвел Алексанян, Аргам Абраамян ответил: «Да, но мы не имеем отношения к текстилю, мы не имеем отношения к этому заводу».