Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:04 | Ноябрь 30 2017
18:04 | Ноябрь 30 2017

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибывает в Армению с официальным визитом

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибывает в Армению с официальным визитом

По приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна 1 декабря с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в правительстве РА Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.

В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» премьер-министр Грузии воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Г. Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда