Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибывает в Армению с официальным визитом

По приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна 1 декабря с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в правительстве РА Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.

В мемориальном комплексе «Цицернакаберд» премьер-министр Грузии воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Г. Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».