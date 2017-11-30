Бюджет пуст, деньги так и не находятся

Всю территорию Республики Армения можно объявить как особо охраняемую зону. Такого мнение придерживается депутат фракции «Царукян» Вардан Бостанджян. Во время слушаний в парламенте на тему «Состояние особо охраняемых территорий природы Армении, проблемы и пути решения» он сказал, что не разделяет предлагаемый подход – сначала принять закон, а реформы потом. Вардан Бостанджян считает, что и в отсутствие закона можно урегулировать многое, если есть на то желание. Он понимает тонкости, интересы и выгоды всех, видит заинтересованное, в некоторых случаях даже направляемые действия общественности, но считает, что государство должно решить все проблемы. «Инвестиции осуществляет только фонд «Царукян», и еще есть внешняя помощь. А что делаем мы? Я понял, что госбюджет для сохранения природы никаких расходов не осуществляет», – удивляется депутат.

Вице-спикера парламента, депутата фракции блока «Царукян» Микаела Мелкумяна интересует, что будет после слушаний, как будут решаться проблемы? Есть возможности, или их нет, он не знает, так как бюджет пуст, им постоянно говорят – покажите, где есть деньги. Но деньги так и не находятся.

Он заметил, что по сравнению с советским периодом у нас фантастическая горнодобыча – 8 миллионов тонн сейчас превратились в более 36 миллионов тонн, из коих только на Каджаранский комбинат приходится 26 миллионов тонн. Он напоминает, что на бумаге остались разговоры о строительстве медно-молибденового комбината, связанные с реализацией серы. Он говорит, что все проблемы надо рассматривать в полном объеме – от экологии до экономики. Он не в курсе, делается ли это в правительстве.

Микаел Мелкумян вспомнил и накопившиеся на протяжении лет проблемы, связанные с хвостохранилищами Каджаранского комбината. После продолжительных дискуссий в парламенте одной компании предоставили привилегии для очистки хвостохранилища, потом компания была ликвидирована, проблема осталась, никто за это не понес ответственности.

Он заметил, что страна переходит к парламентскому правлению, и вопрос отчетности и ответственности становится важным. Микаел Мелкумян также заметил, что в таких важных слушаниях не участвуют вице-спикеры парламента, представляющие власть. Он призвал представителей общественности проявлять последовательность в отношении итогов слушаний.