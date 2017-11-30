Ответ Эдмона Марукяна Армену Ашотяну – о власти до 2022 года

Как мы сообщали, вчера на заседании Комиссии НС РА по внешним отношениям состоялось обсуждение проекта «Елк» о начале процесса по выходу из состава ЕАЭС, получившего отрицательное заключение. Главный докладчик по проекту Эдмон Марукян в беседе с журналистами после заседания сказал, что поскольку дали отрицательное заключение, очевидно, что вопрос его обсуждения на пленарном заседании будет отклонен. Он сказал, что они предприняли возможные шаги: «Мы хотели создать комиссию, чтобы обсудить хотя бы на уровне экспертов. Знаете же, в Армении нет доклада, в котором говорилось бы, что ЕАЭС для Армении выгоден. Написали бы вы хотя бы один доклад, а мы бы, может быть, прочли в комиссии, и выяснилось бы, что это очень даже хорошее дело, и мы бы сказали – хорошо. Они отклонили создание комиссии».

Марукян сказал, что они не удовлетворены, но все же есть и положительное влияние, граждане Армении начали получать информацию об ущербе, наносимым Армении членством в ЕАЭС, и теперь каждый раз при подорожании товаров граждане Армении будут вспоминать, что «Елк» занимается общественно полезным трудом в парламенте.

На вопрос, намерены ли они снова выносить этот проект на рассмотрение, Марукян ответил, что такой задачи не стоит, этот вопрос находится в повестке их блока, если будет смысл, они снова его представят, но данном этапе в этом нет необходимости, так как понятно, что вся политическая палитра выступает против.

Мы напомнили ему о словах Армена Ашотяна, что они будут находиться у власти до 2022 года, и пока там они, вопроса о выходе из ЕАЭС в политической повестке не может быть, и поинтересовались, не растеряют ли они свои надежды до 2022 года, на что Эдмон Марукян ответил: «Как утверждают господин Ашотян и РПА, Армения становится парламентской страной, а в парламентской стране большинство всегда может потерпеть крах, а коалиции развалиться. Так что, в политике ничего не исключайте, до 2022 года еще столько воды утечет».