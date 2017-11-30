Главное максимально воспользоваться соглашением ЕС-Армения

Собеседник «Аравот» — эксперт Армянского центра демократии, безопасности и развития Марта Айвазян

– В марте 2018 года в России намечены президентские выборы. Президент РФ Владимир Путин продолжает сохранять интригу, упорно не отвечая на вопросы о своем возможном выдвижении. Как Вы охарактеризуете предвыборную Россию, какие процессы происходят в этой стране за четыре месяца до президентских выборов?

– Внутриполитическая жизнь любого большого государства с точки зрения конкуренции между политическими и экономическими элитами является довольно сложным и многогранным процессом, и это наиболее ярко проявляется в период выборов. В случае с Россией эта конкуренция становится более сложной в условиях кризиса в отношениях РФ-Запад, международных санкций, вовлеченности России в военных действиях в Украине и Сирии, тех или иных факторов — спада в российской экономике и обострения внутренних социальных и экономических проблем. Ярким примером наличия острой напряженности и острой конкуренции в политической и экономической элите России является как убийство Владимира Немцова, так и арест экс министра экономического развития России Алексея Улюкаева и судебный процесс над ним.

Оба случая являются результатом процессов, происходящих внутри российской власти и в непосредственном окружении президента РФ, а также столкновения их политических и экономических интересов. Параллельно в структурах власти и в обществе растет общая нетерпимость к проявлениям инакомыслия в разных сферах общественной жизни, и в разжигании розни прямым или косвенным образом вовлечена Русская православная церковь. В этих условиях Владимир Путин, по возможности откладывая выдвижение своей кандидатуры, возможно, пытается тем или иным способом уладить процессы, происходящие внутри власти, нейтрализовать возможные внутренние угрозы своему дальнейшему правлению, и, исходя из результатов, принять решение о форме своего выдвижения. Не будем забывать, что в России в основном именно в результате внутрипарламентских интриг, а не путем выборов решается, кто именно будет управлять страной. А то, что в нынешних условиях Владими Путин в любом случае выдвинет свою кандидатуру и будет избран, наверное, ни у кого не вызывает сомнений. Это обусловлено как его личными амбициями, так и тем, что сегодня он является единственным человеком, который в состоянии сохранять, балансировать и управлять созданной им системой.

– Президент США Дональд Трамп недавно подчеркнул важность отношений с Россией с точки зрения преодоления международных кризисов: «Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, терроризма, и Россия может значительно помочь»,- написал Трамп в Твиттере. Можем ли мы сказать, что из кризиса Запад-Россия, по большому счету, Путин вышел победителем, и западные санкции не дали тех результатов, которые ожидал Запад?

– Президент США не впервые подчеркивает необходимость сотрудничества с Россией в деле преодоления существующих вызовов в сфере международной безопасности и международных кризисов. Это вполне логичное желание, и Россия теоретически может помочь в деле разрешения северокорейского, сирийского, и, в частности, украинского кризисов, как минимум не вмешиваясь и не способствуя их углублению. Однако это станет возможным только тогда, когда РФ принципиально пересмотрит свою внешнюю политику, иными словами — отступит от свой нынешний политических, идеологических и военных позиций. Это сегодня кажется невероятным развитием событий, и американская админиастрация не может не осознавать этого.

На мой взгляд, те заявления которые сейчас делает Дональд Трамп в социальных сетях, являются заявлениями о намерениях, которые, возможно, предназначены для внутренней аудитории и в некоторой степени для той части российского общества, которая с аплодисментами восприняла избрание Трампа. А действительность заключается в санкциях, которых становится все больше, действительность заключается в анонсированной российской стороной, но так и не состоявшейся встрече Путин-Трамп во Вьетнаме в рамках саммита АТЭС и так далее. Не думаю, что кто-либо мог предположить, что за короткое время можно путем санкций добиться свержения путинской власти или же заставить Россию резко пересмотреть свою политику. Это более долгосрочный процесс, которых, тем не менее, даст результаты.

– Сейчас уже Путин жалуется на то, что США намерены вмешаться в запланированные на весну президентские выборы в России. Является ли это обвинение случайным? В США Конгресс и социальные сети ищут пути для предотвращения иностранного вмешательства, в конце концов, соответствовали ли действительности обвинения американской стороны о российском вмешательстве в президентские выборы США, каким образом они могли оказать влияние на исход этих выборов?

– По сути, можно сказать, что США своими санкциями уже в какой-то мере и косвенным образом оказывает вмешательство в выборы, которые должны состояться весной, однако это не является тем вмешательством, которое имеет в виду Путин. Осведомленность президента РФ о желаниях США и звучащие на основе этого подобные обвинения, на мой взгляд, предусмотрены для внутренней аудитории и адресованы российским избирателям.

Что касается российского вмешательства в президентские выборы в США, то это вполне вероятно, однако окончательный ответ мы узнаем, когда завершится расследование по данному вопросу. Во всяком случае, я уверена, что российское вмешательство не могло оказать существенного влияния на президентские выборы в США. Основные факторы, оказавшие влияние на результаты выборов это пассивность электората Демократической партии, которая, во многом была обусловлена негативным отношением к кандидату от этой партии — к Хилари Клинтон, и наоборот, большая активность электората республиканцев, которая, в свою очередь, была обусловлена популистскими, оторванным от реальности выступлениями и обещаниями Трампа, и он, не будучи представителем политической элиты осуществит ряд желаемых для определенных слоев изменений.

– Экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон уверена, что Владимир Путин стремится отомстить за распад Советского Союза и расширение Североатлантического альянса. Правильны ли подобные оценки в политике с НАТО и бывшими странами Советского союза? Как Вы оцениваете политику, которую ведет Путин в отношении постсоветских стран, и, в частности, Южного Кавказа?

– Распад СССР, независимо от внешних факторов, рано или поздно должен был произойти, и это было обусловлено внутриполитическими, экономическими факторами и проблемами, а также определенными историческими реалиями. И даже если мы согласимся с тем, что у Путина есть желание отомстить и что действия президента РФ в какой-то степени обусловлены именно этим, то шаги, продиктованные желанием отомстить, направлены также против России, и в результате до сих пор от этого страдали и продолжают страдать граждане РФ. Было бы правильнее сказать, что Путин, в первую очередь, преисполнен желанием восстановить Советский союз в собственном руководстве и под влиянием неоимпериалистической России, даже если это будет сделано силовыми методами. Политика, которую РФ ведет в постсоветских государствах, и, в частности, на Южном Кавказе, по сути, также обусловлена стремлением восстановить СССР. Естественно основным препятствием на пути осуществления этих планов является НАТО, США и ЕС, а также другие международные структуры. Однако не будем забывать, что история, как правило, повторяется дважды: один раз как трагедия, второй раз — как фарс.

Советский Союз, как явление, как идеологическая, политическая и государственная система, с самого начала своего формирования, по сути, была трагедией для всех народов СССР. Негативная селекция в плане человеческого ресурса, осуществленная в обществе именно в течение этих лет, привела к тому, что Россия сейчас оказалась перед количественным, в частности, качественным демографическим кризисом, а это негативно влияет на политическую, экономическую, общественную и другие сферы, препятствует развитию России. К сожалению, негативные последствия исторических явлений ощутимы и в Армении тоже. И планы по восстановлению СССР на этой основе, на мой взгляд, не могут увенчаться успехом, и, надеюсь, что в истории они останутся как фарс, а не как очередная трагедия.

– Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Можем ли мы сказать, что с точки зрения сбалансирования отношений РА-ЕС и РА-РФ властям Армении удалось найти язык как с ЕС, так и с РФ?

– Подписание соглашения Армения-ЕС однозначно положительный и даже вселяющий надежду шаг, который откроет для Армении широкие перспективы. Это обеспечивает институциональную преемственность сотрудничества Армения-ЕС и является основой для присутствия и активного функционирования ЕС в Армении.

Стало ли возможным подписание соглашения по той причине, что властям Армении удалось найти язык с ЕС и с РА или же после членства Армении в ЕАЭС соглашение о партнерстве больше не воспринимается Россией в качестве угрозы собственным интересам? Возможно ли, что вопрос был решен непосредственно между ЕС и РФ, и Россия вынужденно не стала препятствовать подписанию или же у Москвы есть свой интерес в развитии отношений Армения-ЕС в данном формате? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. На мой взгляд, подписание стало возможным в результате сопоставления всех этих факторов. Однако сегодня важно не то, как именно было подписано соглашение, важнее максимально воспользоваться им, углубить сотрудничество с ЕС путем надлежащего осуществления положений документа и не упустить перспективу развития и укрепления Армении.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

28.11.2017г