Телеканал Russia Today лишился аккредитации в Конгрессе США

Финансируемый российскими властями телеканал RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Об этом в среду вечером сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. RT на своем сайте подтвердила эту информацию, передает Радио Свобода.

Соответствующее письмо на имя директора информационного вещания американского подразделения канала Михаила Солодовникова направила «Галерея корреспондентов радио и ТВ» Конгресса США. В нём говорится, что «решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions в качестве иностранного агента». Инкорпорированная в Вашингтоне компания была зарегистрирована Минюстом США в качестве иноагента 13 ноября.

Глава Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейг Кэплэн заявил ТАСС, что «в правилах пресс-галереи ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает «на иностранное правительство или его представителей». После регистрации в качестве иностранного агента, RT потерял право на журналистскую аккредитацию, отметил он.

На прошлой неделе в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, «иностранными агентами». Москва утверждает, что это сделано в ответ на регистрацию в США «иноcтранным агентом» финансируемого Кремлем телеканала RT.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу «Настоящее время» уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – сайт «Idel.Реалии», а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода «Сибирь.Реалии». В письме Министерства юстиции не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

Вчера в Госдуму России был внесён законопроект,предусматривающий административный штраф до 5 миллионов рублей за нарушение порядка деятельности зарубежного СМИ в статусе иностранного агента.