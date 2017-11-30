Позиция России по армянской проблематике в 2018 году: «Жаманак»

Роль России в разрешении внутривластных коллизий в Армении в 2018 году часто становится предметом общественных, политических и экспертных дискуссий. В значительной степени подлило масла в пламя этих традиционных дискуссий и назначение на пост премьер-министра Карена Карапетяна, учитывая его газпромовскую биографию, и более того, факт его переезда в Армению именно из России. А поскольку Карен Карапетян является одним из кандидатов на пост премьер-министра в 2018 году, этот факт еще более обостряет интригующую роль России, которая и без того всегда была высокой.

Россия практически всегда была главным покровителем или, так сказать, крышей правящей системы Армении, поскольку события происходили и все располагалось на своих местах таким образом, потому что только при определенных качествах правящей системы Россия могла сохранять Армению в сфере своего значительного влияния. Стоит ли сейчас, или, вернее, в 2018 году этот вопрос перед Россией?

«Интригу» углубило подписанное 24 ноября соглашение Армения-ЕС, к которому отношение России не однозначное. С одной стороны, кажется невозможным, что Серж Саргсян мог пойти на подписание вопреки Москве, другими словами, совершить политическое самоубийство. А с другой стороны, мы все стали свидетелями не только негативных, недовольных, но и агрессивных и даже враждебных откликов из Москвы, даже через средства государственной пропаганды.

Здесь, однако, проблема в том, что под Россией вовсе не следует понимать нечто однородное, учитывая тот факт, что это государство до сих пор управляется, так сказать, царскими, а не институционально-культурными политическими традициями.

Следовательно, вокруг «царя» всегда происходят брожения, контролировать которые не только дело не легкое, но и не целесообразное, так как ослабляет «царя». Наоборот, определенная «свобода» в этом вопросе дает ему возможность держать еще больше под контролем «свободных», так сказать, держать их под «залогом свободы», а не под «долгом подчинения». Именно эти реалии создают противоречивую ситуацию и дают исходящие из них действительно противоречивые сигналы. Как говорится – «умом Россию не понять». И, значит, столь же сложно однозначно заключить, видит ли Россия накануне апрельских выборов 2018 года опасность того, что Армения выйдет из зоны ее влияния, или не видит? И здесь, пожалуй, было уместным, или более адекватным заключить, что может видеть каждую минуту или секунду, каждый следующий день.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»