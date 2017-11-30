КГД: Крупный бизнес обеспечил на 16% больше налоговых поступлений, чем в 2016 году

Радио Азатутюн. Крупный бизнес обеспечил на 62,3 млрд драмов или на 16% больше налоговых поступлений в госбюджет, чем в 2016 году. Об этом сообщает Налоговая инспекция крупных и средних налогоплательщиков Комитета государственных доходов (КГД) Армении.

Согласно сообщению, за 10 месяцев крупный бизнес обеспечил 61% всех налоговых поступлений.

Налоговые доходы госбюджета от крупного бизнеса за 10 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 37 млрд драмов или на 9,2%, составив 437 млрд драмов. Если в прошлом голу этот показатель составил 400 млрд драмов, то в этом году – почти 437 млрд драмов.

Причем, если в январе-октябре 2016 года налоговые сверхвыплаты выросли на 3,6 млрд драмов, то за тот же период 2017 года они, наоборот, снизились на 19,2 млрд драмов, с учетом чего рост налоговых поступлений почти удвоилс, составив 62,3 млрд драмов или 16%, говорится в сообщении.

За 10 месяцев учтенные в департаменте крупного и среднего бизнеса обязательства по налоговым выплатам в результате администрирования сократились на 5 млрд драмов или на 31,5%.