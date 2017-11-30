Связи со странами и СНГ, и ЕАЭС крайне слабы»: «168 жам»

Всегда можно увидеть, каков товарооборот нашей страны со странами-членами Евросоюза. А для изучения товарооборота со странами-членами ЕАЭС, картину торговли необходимо составлять самостоятельно.

Наши статистики не отделяют экономические показатели со странами ЕАЭС вероятно по той причине, что они не будут существенно отличаться от показателей, рассчитываемых на протяжении лет со странами СНГ. Не будет отличаться, в первую очередь, по той причине, что у нас очень слабые экономические связи и со странами СНГ, и со странами ЕАЭС.

85-90 процентов товарооборота со странами – членами СНГ приходится на долю России. Россия самый большой наш экономический партнер и в плане ввоза, и в плане вывоза. Вместо этого, ни одна страна – член СНГ не входит в первую десятку списка нашего внешнего товарооборота.

Если рассмотреть наш экспорт, то в первую десятку всегда входят РФ, Беларусь, Грузия, Канада, Германия, Ирак, Китай, Иран Бельгия и США. В плане ввоза первое место вновь занимает РФ, затем идут Китай, Германия, Турция, Иран и Украина. Украина официально не вышла из состава СНГ, но на деле в последние годы никак не участвует в этой структуре.

Экономическая статистика констатирует, что после вступления в ЕАЭС, наши экономические конфликты с этими странами не проходили гладко.

Ара ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»