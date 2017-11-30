«Атлантический совет» призвал к постоянному военному присутствию США на Балканах для противодействия России

Вашингтонский исследовательский центр «Атлантический совет» призвал к постоянному американскому военному присутствию на Балканах для стабилизации этого полуострова на юго-востоке Европы в связи с активизацией усилий России по оказанию политического влияния в регионе. Об этом сообщает Голос Америки.

Некоммерческая организация, работающая в сфере международных отношений, во вторник опубликовала доклад, в котором говорится, что объявление о прибытии американских войск, в идеале на базу Кэмп-Бондстил в Косово, «продемонстрировало бы твердую приверженность США обеспечению безопасности в регионе и обеспечило бы долгосрочные возможности США по влиянию на развитие событий».

«Когда речь идет о безопасности, следует четко заявить, что влияние и мощь США будут долгосрочной стабилизирующей силой в регионе», – заявил исполнительный вице-президент Атлантического Совета и один из авторов доклада Дэймон Уилсон Сербской службе «Голоса Америки».

«Это никак не связано с войсками в Косово, – сказал он. – Наше присутствие в Северо-Восточной Европе послужило стабилизирующим фактором для наших союзников, поэтому военные структуры и постоянное присутствие в Юго-Восточной Европе должны дать реальное чувство безопасности политическим лидерам при принятии трудных решений и необходимых рисков».

«Атлантический совет», который функционирует независимо от правительства США, будет принимать представителей балканских стран на конференции 29 ноября, где будут обсуждаться политические предложения, направленные на то, чтобы этот регион «прочно закрепился в трансатлантическом сообществе».

Некоторые предложения, представленные в новом докладе, согласуются с предыдущими призывами таких американских политических «ястребов», как сенатор Джон Маккейн, который в апреле призвал к значительному усилению обязательств США по отношению к региону.

В статье под заголовком «Ситуация на Балканах снова накаляется, а Вашингтона нигде не видно», опубликованной в газете Washington Post, Маккейн назвал попытку переворота в Черногории в октябре 2016 года, совершенную при поддержке России – хотя Кремль это решительно отвергает – самым драматическим проявлением широкой кампании по дестабилизации демократических стран в регионе, которые тянутся к Западу.

В июне суд Черногории утвердил обвинительные заключения в отношении 14 человек, в том числе двух россиян, за организацию попытки переворота, направленной на недопущение вступлению страны в НАТО.

Согласно Уилсону, эксперты «Атлантического совета» выступают за более активную роль США на местах, чтобы «опережать события, определять наши интересы и продвигать стратегию США», вместо того чтобы реагировать на действия России в регионе.

Фото — Голос Америки