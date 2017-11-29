Группа мониторинга ПАСЕ по Армении была удивлена, когда попросили ЕС отказаться от подписания, поскольку мы не вышли из ЕАЭС

Сегодня в Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям обсуждался предложенный фракцией «Елк» проект решения парламента о начале процесса выхода из ЕАЭС. Глава фракции АРФД Армен Рустамян сказал, что в социально-экономическом аспекте они не видят причинно-следственной связи в присоединении Армении к ЕАЭС.

«Настаивать на том, что с социально-экономической точки зрения Армения переживает регресс в результате присоединения к ЕАЭС, это крайность, и обоснования, которые приводятся, совершенно этого не доказывают», – отметил он.

Рустамян указал, что он тоже может привести различные обоснования и другие причины относительно прогресса или социально-экономической ситуации. Депутат от АРФД также отметил, что покидать ЕАЭС опасно в политическом и геополитическом аспекте. «Когда Армения уже подписала соглашения с ЕАЭС и ЕС, этот вопрос вышел из игры».

Он сказал, что нет никакой несовместимости для интеграции с ЕС. Сейчас, по его словам, возникла новая ситуация, в которой Армения, совмещая ЕАЭС и ЕС, может достигнуть нового уровня развития и приобретений. Армен Рустамян отметил:

«Пафос в стремлении видеть ситуацию в черно-белом свете достиг того, что докладчики по мониторингу ПАСЕ пришли к нам и удивлением сказали, что некоторые силы требуют от них, чтобы они в ЕС, подняли вопрос, что пока в Армении такая ситуация, пока она находится в ЕАЭС, откажитесь от подписания. Другими словами, более антигосударственного процесса представить себе трудно, и мы не можем правильно оценивать хорошее и плохое для нас».

Позже в спор вступил Эдмон Марукян, потребовал назвать имена, чтобы не складывалось впечатления, что это был «Елк», якобы призывавший ЕС не подписывать соглашение, пока мы не покинем ЕАЭС. Рустамян пояснил, что такие призывы звучали со стороны общественных организаций, и о блоке «Елк» речи не было.