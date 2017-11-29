«Пока мы – власть, вопроса о выходе из ЕАЭС в политической повестке Армении не существует»: Армен Ашотян – видео

Сегодня на заседании Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям обсуждался предложенный фракцией «Елк» проект решения парламента о начале процесса выхода из ЕАЭС.

Председатель комиссии Армен Ашотян сказал: «Членство Армении в Евразийском экономическом союзе исходит из национальных и государственных интересов, а обратное, мы считаем, нанесет вред внешнеполитической повестке Армении. Утверждение обратного – не является объективной оценкой ситуации». Он подчеркнул, что ничто не может повредить армяно-российским стратегическим отношениям, соглашение ЕС не было подписано за счет армяно-российских отношений.

Он напомнил фракции «Елк», что во время избирательной кампании только одна политическая партия поднимала вопрос о выходе из ЕАЭС, это были «Свободные демократы», и они не прошли в парламент, а, значит, на самом ли деле инициатива «Елк» пользуется общественным спросом. «Это вопрос является не то, чтобы преждевременным, такого вопроса вообще не существует в политической повестке Армении, пока у власти РПА со своим партнером по коалиции. По крайней мере, до 2022 года», – заявил Ашотян. По его словам, в рамках наших возможностей мы должны интегрироваться в любую наднациональную структуру, и нам удобен ЕАЭС. Поэтому, сказал он, данному проекту следует дать отрицательное заключение.

Подробности – в видеоматериале: