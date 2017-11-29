Исследователям нужно изучать памятники кыпчакского языка в Армении: посол Казахстана в Армении

Исследователям нужно изучать памятники кыпчакского языка, которые находятся в Армении, на научно-методологической основе. Такое мнение высказал посол Республики Казахстан в Республике Армения Тимур Уразаев в ходе брифинга в Астане, передает агентство Казинформ.

«В Армении есть такой уникальный музей и одновременно научно-исследовательский институт «Матенадаран». Музей — институт древних рукописей, в котором хранится по разным оценкам 10-12 тысяч разных видов рукописей. Там сохранились памятники письменности кыпчакского языка. Неоднократно наши казахстанские официальные делегации на высоком уровне, в частности, Глава государства, будучи в Армении были ознакомлены с этими памятниками письменности. Это тексты на кыпчакском языке, написанные армянской графикой», — сказал Тимур Уразаев.

Он отметил, что, судя по исследованиям, в некоторых областях Армении прошел достаточно значительный период жизни кыпчакских племен, и изучение сохранившихся памятников может раскрыть более полную информацию об этих событиях.

«Есть разные названия, говорят, кыпчакские армяне, армянские кыпчаки. Мы, в первую очередь, говорим, наверное, об осколках кыпчакских племен, которые после разгромной войны с монголо-татарами осели не только на территории Армянского нагорья, но и в районах Поволжья и даже Южной Украины. Одновременно мы говорим и о тех армянах, которые в силу торгово-экономических связей с половцами, стали носителями этого кыпчакского языка. Поэтому этим вопросом нужно очень серьезно заниматься на научно-методологической основе», — отметил Т. Уразаев.