«Снова судьи виноваты? Опять поливаете грязью? Ловите, кто вам говорит – не ловите?»: председатель суда о коррупции

«Столько устраиваете крика и шума о коррупции, возьмите статистику и посмотрите – осужден судья, прокурор, следователь. Будьте немного объективными. Статистика для чего? Возьмите и посмотрите… Разве среди судей процент коррупции выше, чем в других сферах? Почему не говорите о полиции?» – сказал председатель Гражданского апелляционного суда РА Анатолий Матевосян, пожаловавшийся в интервью газете «Аравот» на несправедливое отношение к судам.

На наше замечание, что оппозиция говорит – статистика по пойманным и осужденным судьям небольшая, потому что это свои люди, их не ловят, Матевосян ответил: «Снова судьи виноваты? Опять поливаете грязью? Ловите, кто вам говорит – не ловите? Вы так говорите, что не ловят, слово я собрал их под свое крылышко и предлагаю развивать коррупцию. Не хочу я эту коррупцию. Мой ребенок со мной спорит, ссорится, не хотят! Я ведь вижу это. Жизнь продолжается. Видим мы лес за деревом? Что мы видим за коррупцией? Ничего. Нам мешает это дерево, чтобы увидеть этот лес. Так увидьте лес! Я же не для себя говорю, для нации говорю. Пафосно звучит, но если страна имеет суд, то он для нации? Сегодня сельский староста встает и говорит – я должен стать сельским старостой, чтобы бороться против взяточничества. Дружище, после того, как станешь сельским старостой, что бы ты ни делал там, это снова попадет в суд, в виде гражданского, или уголовного дела. Столько таких сельских старост было и прошло, и когда изучаешь судебную практику, все это повторяется».

Председатель суда отмечает: «Судьи сюда не с Луны свалились, они члены того же общества… Во время предвыборной кампании, начиная с парламента и до последнего сельского старосты должны обязательно упомянуть вопрос судей. Это показатель их интеллекта, IQ что ли – говорить плохо о судебной системе».

Анатолий Матевосян требует от властей справедливости в отношении судей. Его серьезно беспокоит вопрос пенсий судей.

Читайте об этом в номере от 28 ноября печатной версии газеты «Аравот».