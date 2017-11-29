«Запад готовит «цветные революции» в России, используя российскую молодежь»: проект доклада в Совете Федерации РФ

Запад готовит «цветные революции» в России, используя российскую молодежь, говорится в плане доклада комиссии Совфеда по госсуверенитету. Через 10–15 лет это грозит госпереворотом «в угоду внешним заказчикам», опасаются российские сенаторы. Об этом передает агентство РБК.

Опасность госпереворота

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовила план ежегодного доклада о вмешательстве во внутренние дела России (план доклада есть у РБК). Подлинность документа РБК подтвердил один из членов комиссии. Доклад будет представлен в конце января 2018 года, заявил журналистам 28 ноября глава комиссии Андрей Климов. Он объяснил, что часть разделов доклада будет закрыта, «не только от СМИ, но и от тех, кто не имеет специального допуска». Это нужно для того, чтобы сенаторы и представители власти ознакомились с докладом и «убедились, что каждое наше слово имеет под собой серьезное обоснование», добавил Климов.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года. В ее состав входят десять сенаторов, в том числе Андрей Климов, Борис Невзоров и Олег Морозов. Цель работы комиссии — мониторинг вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России».

На заседаниях комиссии неоднократно обсуждалось давление со стороны США на российские СМИ — RT America и Sputnik. После внесения этих СМИ в американский список иностранных агентов Госдума приняла закон, ограничивающий работу в России медиа, получающих финансирование из-за рубежа. Президент подписал его 25 ноября.

В сентябре глава комиссии Климов заявил об обнаружении фактов вмешательства США в российские выборы, которые состоялись 10 сентября. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что есть угроза вмешательства и в назначенные на 18 марта 2018 года президентские выборы​ в России.

Часть доклада будет закрытой, в ней сенаторы расскажут о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы 2018 года, следует из плана документа. В закрытой части документа авторы должны рассказать о том, что западные страны стимулируют протесты, межэтнические и межрелигиозные протесты в России. Одна из целей Запада, считают сенаторы, — превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев «цветных революций», государственных переворотов, социальной дестабилизации». Иностранным государствам это нужно для формирования «среды лидеров, способных через 10–15 лет изменить конституционный строй, существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ», говорится в докладе.

В диалоге между поколениями «всегда есть соблазн заподозрить того, с кем ты не согласен, в том, что он спорит с тобой не просто так, а потому что попал под вражеское влияние», сказал РБК политолог Аббас Галлямов. По его мнению, риторика сенаторов обращена даже не к самой молодежи или к избирателям, а к силовикам, которые «должны видеть перед собой не детей, а оболваненных вражеской пропагандой национал-предателей». А под лидерами молодежи в Совфеде скорее всего подразумевают основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонников, полагает политолог.

В январе—марте 2018 года, во время президентской кампании, зарубежные власти обвинят Россию в «недемократическом характере» агитации, в использовании админресурса и в предсказуемости результатов выборов, прогнозируют авторы доклада. Таким образом они попытаются снизить авторитет российской власти и усилить позиции несистемной оппозиции, чтобы расширить «ее поддержку со стороны российских граждан». Подобный доклад — своеобразная «прививка» избирателям перед президентскими выборами, чтобы предупредить все упреки Запада, считает Галлямов.

Самые суверенные

В открытой части доклада его авторы приведут оценку уровня российского госсуверенитета. Чтобы оценить его, комиссия Совфеда провела анализ суверенитета государств-участников G20. Их суверенитет сенаторы оценивали по наличию ядерного оружия, боеспособной армии, развитой промышленности и развитой политической системы. Самыми независимыми из них являются США, Китай и Россия, подсчитали сенаторы.

Главным инициатором вмешательства во внутренние дела России и стран СНГ традиционно выступают США, говорится в плане доклада. До окончания Второй мировой войны, указывают в Совфеде, США «провозгласили себя лидером Западного мира, а с 1991 года [после развала СССР] — и лидером всего человечества». Иностранные физические и юридические лица, угрожавшие российскому госсуверенитету, могут попасть в «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств» в 2000–2018 годах, разрабатываемую сенаторами, говорится в плане доклада. Она будет представлена в середине следующего года.

В «Черной книге» могут появиться и персональные данные — имена и фамилии физических лиц, которых сенаторы посчитают виновными во вмешательствах, рассказал источник РБК в верхней палате. Ранее в Совфеде обещали сделать «доску позора» с именами людей, повредивших российскому госсуверенитету.

Меры против иностранцев

Помимо «Черной книги» и «доски позора» сенаторы планируют разработать законопроекты, которые помешают вмешиваться в российские внутренние дела. Так, они хотят законодательно закрепить понятие «вмешательство во внутренние дела России» и предложат разрешить депутатам и сенаторам проводить официальные парламентские расследования подобных случаев, следует из плана документа.

Кроме того, авторы доклада предложат меры по пресечению нежелательной деятельности на территории России со стороны иностранцев. Они планируют разработать законопроект, запрещающий реализацию в России иностранных госпрограмм без согласования с уполномоченными органами госвласти. Предложат сенаторы ввести «особое отношение к странам, с территории которых происходит систематическое вмешательство во внутренние дела России». Речь идет об индивидуальных санкциях в отношении этих стран, пояснил собеседник РБК в Совфеде.

В планах у комиссии Совфеда — провести несколько мероприятий против нарушения госсуверенитета на площадках международных организаций, в том числе Межпарламентского союза, форума «Азия — Европа», Межпарламентской ассамблеи СНГ и парламентских ассамблей ОДКБ и ОБСЕ. ​

Не с чем бороться

Сенаторы «действуют в рамках обозначившихся политических тенденций, даже забегая вперед по сравнению с исполнительной властью», сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Предложенные ими инициативы избыточны, считает он, поскольку в России почти не осталось иностранных госпрограмм, которые не закрылись бы из-за признания их организаций нежелательными. «Крупные программы типа USAID были закрыты, если что-то и осталось — то какая-то мелочь», — отметил эксперт.

По его мнению, в целом в действиях западных стран нет угрозы российскому политическому строю, поэтому инициатива сенаторов может быть «перестраховкой с учетом наступающего избирательного сезона».