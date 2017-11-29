Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:33 | Ноябрь 29 2017
17:33 | Ноябрь 29 2017

Кого обвинил Самвел Бабаян в заказе судебного дела против него: видео

Кого обвинил Самвел Бабаян в заказе судебного дела против него: видео

Вчера после оглашения решения суда по нашумевшему делу об «Игле», Самвел Бабаян, который был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы, в ответ на вопрос журналистов «считает ли он себя политзаключенным», ничего не сказал, только улыбнулся. На вопрос «чьим заказом является, как он утверждает, это судебное дело», Бабаян вновь не дал четкого ответа, отметив, что ясно, чьим – того, кто правит страной.

– Вы имеете в виду Сержа Саргсяна?

– Вы сами назвали его имя…

Самвел Бабаян сообщил также, что опротестует решение суда.

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Рубрики: Право

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