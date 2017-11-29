В «российском направлении» требуется серьезная работа: «Айоц Ашхар»

Соглашение, подписанное между Арменией и Европейским Союзом, стало предметом горячих дискуссий почти всех ведущих российских медиа-средствах и среди политологов. Дополнительную напряженность дискуссиям придает также то, что активную антиармянскую пропаганду развернуло азербайджанское лобби, имеющее глубокие корни в России. Оно пытается представить российскую реакцию на шаг Армении известным выражением Цезаря – «И ты, Брут».

Мы думаем, в первую очередь, необходимо учесть негативные оттенки традиционно сложившихся в России настроений в отношении Европы и Запада.

Среди большинства россиян антизападные навязчивые идеи имеют глубокие корни, поэтому все, что исходит из Запада, часто воспринимается якобы как элемент глобального заговора против их страны.

В этом смысле они склонны думать, что заключенное с Арменией вроде бы безобидное соглашение, по-видимому, является всего лишь частью процесса «по уводу» их стратегического союзника. Их мыслительный горизонт все еще не перешагнул дальше известного персонажа из фильма «Кавказская пленница», поэтому в ближайшем будущем необходимо приложить серьезные усилия для преодоления подобных стереотипов. Об их укоренившемся характере свидетельствует то, что даже такие политологи, как Соловьев, сегодня переживают кошмары от мысли потерять Армению.

Между тем, реальность такова, что на этот раз, в отличие от 2013 года, перед Арменией не ставится дилеммой «или мы, или они», то есть, через Восточное партнерство между силовыми полюсами создается общая площадка для сотрудничества.

С целью понимания шага союзнической страны и его рационального объяснения российские политологи подчеркивают, что, во-первых, являясь членом ЕАЭС, а затем подписав с Европейским Союзом Соглашение о «всестороннем и расширенном партнерстве», Армения взяла в двойную блокаду Азербайджан, устроившего ей блокаду географически.

Если обобщить комментарий «Регнума», это означает, что куда бы теперь не пытался интегрироваться Азербайджан, возле дверей его будет поджидать Армения, которая уже является полноправным членом ЕАЭС, и одновременно партнером Евросоюза.

Более того, желание Азербайджана присоединиться к ЕАЭС столкнется с правом на вето Армении, а в случае установления партнерских отношений с ЕС – с болезненным для Баку вопросом политических заключенных.

Вардан ГРИГОРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц Ашхар»