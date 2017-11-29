В ожидании виз: «Грапарак»

Закрытость, зачастую искусственная, имеет особенность к приукрашиванию и мифотворчеству, решающую политические проблемы, и чем сильнее закрытость, тем таинственней и привлекательней другое, вожделенно и желаемо.

Подобные чувства вызывают издалека некоторые из европейских стран, обернутые в приукрашенные обертки, представляющиеся как мифические места спасения, нужно только до них добраться, ступить туда ногой, и ты спасен, возрожден, оберегаем. Но «мечта бывает только одна, причем, американская», а Европа в историческом и политическом плане движется в другом направлении, или, по крайней мере, в последние несколько лет, пытается идти своим путем, в соответствии с собственным желанием.

Фанатично ждущие смягчения визового режима – жертвы нищеты и отчаяния, к которому их привел местный режим, несомненно, найдут способы перебраться через границы. Говорить, что «смягчение визового режима приведет к новой волне эмиграции» – это еще одно самозащитное, пугливое мещанство. Волны эмиграции созревают в замкнутых однородных режимах, в созданных властями условиях, окружающих людей под страхом смерти.

Армения на самом деле нуждается не в мифических, эдемических, но совершенно реальных, без приукрашиваний отношениях с Европой во всех отношениях, и соглашение об ассоциации может дать начало новому, интересному и продолжительному пути.

Арам ПАЧЯН