Рекс Тиллерсон: попытки «прежней администрации наладить отношения с Россией оказались иллюзорными» — видео

Госсекретарь подтвердил готовность США выполнить обязательства по защите союзников по НАТО

Голос Америки. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил во вторник в вашингтонском Центре Вудро Вилсона с программным заявлением, посвященным отношениям между Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Глава дипломатического ведомства, отправляющийся на следующей неделе в поездку по Европе, вновь подчеркнул, что в Вашингтоне считают проводимую Россией политику одной из главных угроз в современном мире. Рекс Тиллерсон напомнил, что попытки «прежней администрации наладить отношения с Россией оказались иллюзорными» и что ответом Москвы на политику «перезагрузки» отношений стало вторжение в Грузию в августе 2008 года, аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины в 2014-м.

При этом и Соединенные Штаты, и страны Европы едины в оценке имеющейся угрозы. Одним из подтверждений этого единства может служить то обстоятельство, что в этом году администрация США запросила на реализацию различных проектов в рамках Европейской инициативы сдерживания на 1,4 миллиарда долларов больше, чем в 2016-м. А всего различные мероприятия «направленные на сдерживание России», обойдутся в 4,8 миллиарда.

«Мы с моими коллегами в Европе признаем существующую угрозу, исходящую от… России, – сказал Рекс Тиллерсон. – Европейская инициатива сдерживания упрощает процесс тренировок и военных учений с нашими европейскими союзниками для лучшей интеграции наших военных возможностей и поддержания обороны в Европе. Это поможет поддержать возможности нашей армии, военно-морского флота, военно-воздушных сил для их эффективного развертывания и поддержки совместных учений НАТО».

По мнению главы Госдепартамента, проведение Москвой масштабных военных учений возле западных границ, делают эту инициативу «важной, как никогда». Рекс Тиллерсон также напомнил, что главной проблемой в отношениях между странами Запада и Кремлем по-прежнему является «нерешенный украинский вопрос».

«Европейская инициатива сдерживания также включает 150 миллионов доларов для помощи Украине, которые будут использованы для усиления защиты ее территориальной целостности, – сказал он. – Соединенные Штаты признают, что война на Украине, в которой люди умирают каждый день, должна закончиться. Мы постоянно напоминаем России о необходимости начать процесс … выполнения Минских соглашений. Любое разрешение конфликта, которое не влечет за собой полностью независимую, суверенную и территориально целостную Украину — неприемлемо. Но Россия предпочла нарушить суверенитет крупнейшей страны в Европе».

Рекс Тиллерсон сказал, что единственным возможным ответом на российскую агрессию стало введение санкций, которые единодушно поддержали все европейские государства.

«Мы надеемся, что Россия сделает необходимые шаги для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины, полностью выполнив обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений, что позволит нам начать процесс восстановления нормальных отношений», – заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Он особо подчеркнул, что все санкции в отношении Москвы, введенные в результате военного вмешательства в события на востоке Украины, будут действовать до тех пор, пока Россия не откажется от проводимой сегодня политики.

Одновременно Соединенные Штаты будут требовать от укранских властей проведения «полномасштабных реформ в экономиической, юридических и социальных реформ, а также реформ в сфере безопасности».

Госсекретарь Тиллерсон подтвердил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему выполнять все сознические обязательства перед европейскими партнерами, включая и обязательства по защите союзников в случае военной агрессии, оговоренные 5-й статьей устава НАТО.

При этом руководитель дипломатического ведомства США напомнил, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы все страны-члены Атлантического альянса «выполнили взятые на себя обязательства, доведя уровень расходов на оборону до 2 процентов ВВП».

Тиллерсон перечислил главные угрозы, существующие сегодня в мире.

Среди них – проблема энергетической независимости, киберугрозы, угроза терроризма, угроза распространения оружия массового поражения и неконтролируемя миграция. Глава Госдепартамента напомнил и о том, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками считает, что политика, проводимая властями КНДР и Ирана, угрожает международной стабильности.

Еще одной угрозой стабильности на европейском континенте являются некоторые энергетические проекты, реализуемые Москвой, включая трубопровод «Северный поток-2». Как отметил госсекретарь США, российские власти продолжают использовать поставки нефти и газа в Европу как «энергетическое оружие».

Для того, чтобы противостоять этому, Вашингтон будет поддерживать строительство «инфраструктурных проектов» в странах Восточной Европы и упрощать существующие правила поставок, что позволит США экспортировать большее количество энергоресурсов.

Соединенные Штаты, по словам Рекса Тиллерсона, также продолжат борьбу с боевиками группировки «Исламское государство» в Сирии, одновременно поддерживая мирные переговоры в рамках Женевского процесса.

Госсекретарь США пояснил, что операция против ИГ в Сирии является одним из примеров еще сохранившегося сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

«Мы очень тесно работаем в Сирии…над разгромом «Исламского государства», нам тем, чтобы была полностью закончена гражданская война», – сказал Тиллерсон.

Он отметил, что Москва «очень боится неконтролируемой миграции из Центральной Азии», и потому Вашингтон мог бы рассмотреть возможности взаимодействия в Афганистане.

США будут продолжать диалог с Москвой по «украинской проблеме», но пока не видят, в каких еще областях могли бы сотрудничать два государства.

«Есть еще области, в которых они хотели бы работать с нами, но я не уверен, что для этого пришло время», – сказал Рекс Тиллерсон.

Фото — Голос Америки