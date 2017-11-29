«Увековеченный» с Путиным Хачатуров: «Жаманак»

В более глобальной политике для России ОДКБ нужен с целью прорыва международной изоляции. Не случайно, что сейчас активно обсуждают, например, вопрос отправки армянских саперов в Сирию для участия в операциях по разминированию. Хотя ресурсы ОДКБ настолько ограничены, а международная легитимность уязвима, что организация даже не тянет на имитационную роль, и на сирийской сцене Москва пытается узаконить свою политику в формате Россия-Турция-Иран.

У ОДКБ нет единой военно-политической повестки дня, и даже в вопросе Украины Беларусь и Казахстан предпочитают нейтралитет, игнорируя давление Москвы. Не говоря уже о Нагорно-Карабахском конфликте, где Армения сталкивается с теми реалиями, в которых ее главные союзники Россия и Беларусь вооружают Азербайджан, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является главным лоббистом Ильхама Алиева.

ОДКБ, согласно свой миссии, должен быть одним из важных элементов системы безопасности Армении, но де-факто стал вызовом, грозящим безопасности нашей страны. В Армении ни у кого нет положительных ожиданий от саммита ОДКБ, и будем утешаться хотя бы тем, когда их повестка бывает «не авантюрной», то есть, Армения не втягивается в конфликт с Западом.

Саргис АРЦРУНИ