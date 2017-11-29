«Россия, как и Армения – демократическая страна, любой человек может иметь свое личное мнение»: Железняк – о репортаже ТВ-«Звезда»: видео

Вчера заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Железняк и председатель Комиссии внешних отношений НС РА Армен Ашотян на пресс-конференции коснулись армяно-российских отношений, позиции РФ, связанной с соглашением между Арменией и Евросоюзом.

Ранее Железняк на встрече с президентом Сержем Саргсяном заявил, что правящая партия РФ выступает за развитие отношений и сотрудничества, за политику «и-и», а не «или-или». Армения развивает свои отношения именно в этом контексте и все те точки зрения, которые отличаются от вышеупомянутой позиции, не отражают официальное мнение и подходы правящей партии РФ.

Журналисты на пресс-конференции поинтересовались, почему он выступил с таким заявлением, следует ли это рассматривать на фоне тех российских репортажей, публикаций СМИ, как, например, репортаж «Звезды», который вызвал бурную реакцию в Армении? Сергей Железняк ответил, что позиция, которая была выражена, является мнением их партии, и оно созвучно с точкой зрения власти РФ. Такова официальная точка зрения России.

Он отметил, что с президентом было обсуждено множество вопросов, и, конечно, невозможно было обойти и такое важное событие, каким является подписание соглашения между Арменией и ЕС: «Россия, если вы знаете, всегда является сторонником максимального сотрудничества и сторонником использования того потенциала, которое имеет любое суверенное государство. Для нас тоже странно видеть позицию западных стран, Евросоюза, который часто пытался препятствовать отношениям с РФ. Мы считаем, что у Армении есть все возможности для использования потенциала для развития и на той стороне, которая связана с Россией, и с той стороной, которая связана с ЕС. Особенно, когда в документах четко указано, что соглашение с ЕС никоим образом не может мешать тем договоренностям, которые уже существуют».

Он указал, что в вопросах экономики, безопасности и других вопросах Россия будет продолжать сотрудничество с Арменией.

Что касается разных репортажей разных СМИ, то Железняк ответил так: «Россия точно так же, как и Армения, демократическая страна, любой человек может иметь свое мнение. Одно дело, когда это частное мнение, другое дело, когда это говорит государственный деятель».

Он посоветовал обратить внимание на заявления Владимира Путина и слова тех, кто может представлять официальное мнение РФ в вопросах международных отношений.

Армен Ашотян добавил, что даже самые близкие друзья должны уметь сохранять и расширять отношения.