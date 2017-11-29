Мохаммад Джавад Зариф: армяно-иранские экономические отношения не подобают высокому уровню нынешних политических отношений

Президент Серж Саргсян 28 ноября принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.

Приветствуя гостя, Президент Республики с удовлетворением высказался об активных взаимных визитах высокого уровня между двумя странами и подчеркнул, что они дают возможность с ещё большей заботой развивать построенные на основе многовековой дружбы двух народов межгосударственные отношения.

Президент Саргсян по случаю встречи ещё раз выразил свою поддержку дружественному народу Ирана в связи с понесенным вследствие разрушительного землетрясения ущербом, выразив уверенность, что Иран в короткий срок ликвидирует последствия катастрофы.

Президент Республики отметил, что за 25 лет, прошедших после установления дипломатических отношений, две страны построили основные на дружбе и взаимном уважении отношения.

Президент выразил надежду, что эти отношения в том же духе продолжатся и в будущем. Серж Саргсян подчеркнул, что Армения всегда ведёт с иранскими партнёрами искренний и открытый диалог и заинтересована в развитии дружественного Ирана и в региональной стабильности.

Выразив благодарность за прием, министр иностранных дел Зариф передал Сержу Саргсяну тёплые приветствия Президента Ирана Хасана Рохани и выразил благодарность как за присутствие на инаугурации Президента Рохани, так и за телеграмму соболезнования, посланную в связи с разрушительным землетрясением.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что для его страны приоритетно развитие отношений с соседними государствами, и Армения всегда была для Ирана очень хорошим соседом. По словам Мохаммада Джавада Зарифа, хотя армяно-иранские отношения уже 25 лет укреплены прочными политическими связями, отношения между двумя народами насчитывают века.

Министр Зариф подчеркнул, что народ Ирана испытывает особое уважение к армянскому народу, в том числе к составляющей его часть армянской общине Ирана.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность укрепления экономических связей и развития сотрудничества в различных взаимовыгодных отраслях.

По оценке министра Зарифа, армяно- иранские экономические отношения не подобают высокому уровню нынешних политических отношений между двумя дружественными народами. Он проинформировал Президента Республики, что в основе сегодняшних переговоров с армянским коллегой были заложены в особенности вопросы развития этой сферы. Министр иностранных дел Ирана отметил, что на расширение и углубление экономических связей был направлен также проведённый в Ереване армяно-иранский бизнес форум.

На встрече Президент Саргсян и министр иностранных дел Зариф с удовлетворением говорили также о взаимодействии двух стран в международных структурах.

Пресс-служба Президента Армении