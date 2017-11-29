Важные «мелочи»

Когда я говорю, что европейская, либеральная культура должна создаваться не только на законодательном и высшем политическом уровне, но и в повседневных человеческих и профессиональных отношениях, я имею в виду то, что из этих «бытовых мелочей» создается атмосфера, а без этой атмосферы невозможны реформы на «высшем уровне». Чтобы было ясно, о чем идет речь, приведу пример из своей профессиональной сферы, той жизни, с которой я больше знаком. Сформулирую мысль в виде добрых советов, или, если пожелаете, предложений.

Итак:

1. Если ваш коллега ошибся (с кем не бывает, все мы ошибаемся), и, скажем, вместо «о» написал «е», или по недоразумению считает, что Октябрьская революция произошла в 1918 году, не надо публично демонстрировать вашу грамотность, а сообщите ему о его ошибке в личном письме или в телефонной беседе. В случае «публичного замечания» вы преследуете цель самоутверждения, унижения коллеги, получения «лайков» и увидеть внизу «ядовитые» комментарии. Во втором случае вы, без излишнего шума-гама, очень возможно, добьетесь того, что ошибка будет исправлена. В первом случае вы берете (сомнительная «слава»), во втором случае – отдаете (возможность исправиться).

2. Если средству информации удалось взять интервью у президента, премьер-министра или какого-либо другого «труднодоступного» лица, а вам не это удается, не завидуйте, не наполняйтесь переживаниями «обижника» ни в отношении этого лица, ни взявшего интервью журналиста, ни в отношении его средства информации. Не бейте себя в грудь, что вы отважны и независимы, и, поэтому этому лицу задали бы такие убийственные, уничтожающие вопросы, что они «поставили бы его на место». Вообще, искренне радуйтесь успехам ваших коллег и не ленитесь говорить хвалебные слова в их адрес.

3. Редакторы, руководители средств информации, не обижайтесь, когда работающие у вас журналисты уходят от вас в другое средство информации или в какое-либо другое место. Не называйте их предателями, а их новых работодателей – «занимающимися ловлей людей». Времена рабовладения давно прошли, ваши работники не являются вашей собственностью, они имеют право искать новую работу, идти туда, где для них интереснее, где выше зарплата и так далее.

А теперь попытайтесь экстраполировать эти три пункта на другие, нежурналистские сферы, и увидите, что получилось.