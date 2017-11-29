Давид Арутюнян считает, что «50% недоверия к судебной власти – не столь катастрофическая цифра»

«Прозвучало цифра, причем, не выдуманная нами цифра. Полученная с помощью разработанного профессионалами инструментария цифра в 33% по степени удовлетворенности довольно высокий показатель, если сравнивать его с другими странами. Означает ли это, что мы должны успокоиться, отнюдь нет», – заявил вчера перед журналистами на пресс-конференции министр юстиции Давид Арутюнян во время представления доклада по итогам программы мониторинга правосудия.

По его словам, общественное восприятие судебной системы не всегда совпадает с объективной реальностью. «Если мы предположим, что 65% людей считают, что что-то является негативным, это не значит, что это негативно, это означает, что существует негативное восприятие, и оно также требует усилий для устранения негативных представлений. Может быть объективная основа, а может быть и субъективное общественное восприятие, над которым нужно работать. В докладе содержатся факты об общественном восприятии, а с фактами не соглашаться невозможно».

На вопрос, не тревожит ли министра то, что согласно опросам, существует высокий уровень недоверия на уровне выше 50-ти процентов, связанный с судебно-правовой системой, Давид Арутюнян ответил: «Цифры, которые были представлены здесь, не считаются столь катастрофическими, плохими цифрами. Конечно же, они беспокоят. Общественное восприятие в некоторых случаях негативное, и мы должны подумать о том, что надо сделать, чтобы устранить это негативное восприятие. Сейчас мы разрабатываем для этого пятилетнюю стратегию, инвестируем в инструментарий, чтобы через пять лет мы могли с открытым лицом говорить с вами, могли заявить – взгляните, как изменились эти цифры в течение пяти лет».