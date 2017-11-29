РПЦ объявила епископа виновным за провал пуска космической ракеты с 19 спутниками

Ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом. Об этом во вторник, 28 ноября, радиостанции «Говорит Москва» сообщил протодиакон Андрей Кураев, передает Лента.Ру.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема», — цитирует Кураева сайт радиостанции.

Ракета «Союз» с 19 спутниками стартовала с Восточного 28 ноября в 08:41 мск. «Роскосмос» отчитался о выведении разгонного блока с трехтонным аппаратом «Метеор-М» на расчетную орбиту, однако затем сообщил, что на целевую орбиту спутник не вышел, связь с ним установить не удалось.

По предварительным данным, ракета упала в Атлантический океан вместе со всеми спутниками.

По данным источника «Интерфакса», причиной аварии стал человеческий фактор: «Возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат», в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан».

Епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил «Союз-2.1б» 27 ноября. Он же освящал «Союз-2.1а», который стартовал с Восточного в апреле 2016 года, это стало первым запуском с нового космодрома.

Его планировали на 27 апреля, но отложили на день. Из-за отсрочки президент России Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

В ноябре 2016-го Рогозин заявил, что российская космонавтика преодолела череду «обидных аварий и катастроф». В декабре того же года «Роскосмос» потерял космический грузовик «Прогресс МС-04». Причиной аварии назвали дефект ракеты «Союз-У», от ее использования отказались после аварии «Прогресса» и заменили на «Союз-2.1а».

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