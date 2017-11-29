Давид Арутюнян обвиняет гражданское общество в том, что оно перекладывает вину за свою лень на других

Гражданское общество жалуется, что министерство юстиции разработало закон о телевидении и радио в условиях секретности, и в проекте не нашли места их предложения, вносимые в течение последних десяти лет.

Министр юстиции Давид Арутюнян ответил вчера на этот вопрос: «Нет ничего удивительного в том, что некоторые предложения не могут найти места, потому что разработчиком проекта все же является правительство. Что касается так называемых «условий секретности», то я с сожалением должен констатировать, что данный проект с марта был размещен на сайте e-draft. Мы открыли этот сайт и опубликовали информацию, я не знаю, как многие представители общественности сумели воспользоваться данным сайт и представить свои предложения, а заинтересованные представители гражданского общества не представили ни одного предложения по законопроекту во время публичных обсуждений. Я просто не могу себе представить, если есть один официальный сайт, о котором знают почти все, у которого уже есть десятки тысяч посещений граждан, почему об этом не должно было знать и не представило свои предложения гражданское общество».